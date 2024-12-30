Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ev sahipliğinde HKU Google Developer Student Clubs (DSC) Öğrenci Topluluğu organizasyonu ile düzenlenen “Web Hackathon” hafta sonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kesintisiz 48 saat süren maraton, 80 yazılım geliştiricisini bir araya getirdi. “Kolay Yaşam” temasını içeren projelerin yer aldığı etkinlik, 4 günlük eğitimin ardından 27 Aralık Cuma günü saat 16:00’da başladı ve 13 takımın katılımıyla kesintisiz 48 saat süren bir maraton şeklinde devam ederek, 29 Aralık Pazar günü saat 16.00’da yapılan kapanış ve ödül töreni ve ile sona erdi.

“Bizler sizlere destek olmaya devam edeceğiz”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, etkinliğin ödül törenindeki konuşmasında, “Senenin sonunda, finallerin öncesinde büyük bir iştiyak ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bu etkinlik hepimizin geleceğe dair daha umut dolu olmasını sağlıyor. İlginiz ve çalışmalarınız için teşekkür ederiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak yazılım ve teknoloji geliştirmeye, inovasyona ve genç yeteneklerin gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin inovatif fikirlerini ve projelerini ortaya koymalarına imkan sağlıyoruz. Ayrıca, genç yazılımcıları ve tasarımcıları desteklemeyi ve onların yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyoruz. ‘Web Hackathon’ etkinliği, hem yazılım geliştirme dünyasının önemli bir parçası olan ekip çalışmasını hem de teknolojik çözümler üretme becerisini geliştirmek açısından son derece değerli. Bizler sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Katılan tüm öğrencilerimize, akademik personelimize, öğrenci topluluklarımıza, mentorlarımıza, jüri üyelerimize, paydaşlarımıza, sponsorlarımıza ve tüm katılımcılara destekleri için teşekkür ediyor, dereceye giren ekipleri ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren takımlar açıklandı. Birinciliği SDC ve RDR takımları paylaşırken, ikinci olan JS Team ve üçüncü olan Safe Web takımlarına plaketleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından takdim edildi.