DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen Genç Yazar Yazı Yarışmasının şampiyonu belirlendi. Yarışmayı Meryem Kadğa ve Esin Sağlam kazandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen Genç Yazar Yazı Yarışmasının şampiyonu belirlendi. Yarışmayı Meryem Kadğa ve Esin Sağlam kazandı.

Düzce’de gençlerin yazar olabilmesi için başlatılan yarışma sona erdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından koordine edilen yarışmanın konusu ise bir gencin gözünden gençlik oldu. İl genelinde yüzlerce gencin katılım sağladığı yarışmada jüri üyeleri gelen yazıların tek tek inceledi.

Bir gencin gözünden gençlik konusunda Meryem Kadğa birinci olurken, hicret konusunda ise Esin Sağlam birinci olarak akıllı bileklik kazandı.

Ödüller ise Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından hediye edildi.