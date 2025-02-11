Bursa’da beş sene önce parkinson teşhisi konulan 44 yaşındaki Yahya Usta, ilaç tedavisindan sonuç alamayıp yataktan kalkamaz hale gelince Medicana Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Hasan Armağan Uysal’a ulaştı. Uzm. Dr. Uysal ile tetkiklerini sürdüren Usta’ya Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir tarafından beyin pili ameliyatı uygulandı. Yahya Usta, ameliyat sonrası parkinson kaynaklı şikâyetlerinden kurtulmayı başardı.

Bundan beş yıl önce henüz 39 yaşındayken Parkinson teşhisi konulan Yahya Usta, beş yıl süren ilaç tedavisinin belirtileri hafifletmekte faydalı olmamaya başlaması üzerine ameliyat olmanın yollarını araştırdı. Araştırmaları sonucunda Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Hasan Armağan Uysal’a başvuran Yahya Usta’ya ilgili tetkikler yapıldı. Tetkikler sonucunda kendisine ameliyat yapılması kararı alındı. Usta’nın ameliyatı, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Sağlığına yeniden kavuştu

Kasılma, hareket etmede zorluk ve istemsiz hareketler şikayetleriyle doktora başvurduğunu söyleyen Yahya Usta, "Beş senedir parkinson tedavisi görüyordum. Ancak ilaçların artık etkisinin azalmaya başladığını fark ettim. Yataktan bile kalkamıyordum. Sonra araştırırken bir tanıdığımın Medicana’da ameliyat olduğunu öğrendim ve başvurumu yaptım. Artık yardım almadan kendi başıma dışarı çıkabiliyorum, araba kullanabiliyorum" dedi.

Uygun hastalara pil önerilebiliyor

Yahya Usta’nın bu süreçte nörolojik takibini yapan Uzm. Dr. Hasan Armağan Uysal ise hastayı muayene edince ilaç tedavisinin artık mümkün olmadığını tespit ettiklerini anlatarak, "Gün içinde yüksek dozda 6-7 kere ilaç almasına rağmen şikâyetler devam etmiş, özellikle beklenmedik ani hareket bozuklukları, düşmeler gibi sorunlar eklenince bize başvurmuş. Genellikle 70 yaş altındaki, nöropsikolojik durumu uygun hastalarda beyin pili önerebiliyoruz. Pil uygunluğu, sadece hastayı görmekle karar verilen bir şey değil. Hasta yakınları, hastanın mental durumu, hastalığın seyri gibi faktörler de önemli. Bu süreç, nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi ve hemşirelik hizmetleri gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Yahya Usta’nın ameliyatının 10. gününde pili açtık ve elektrik akımını hastanın ihtiyacına göre ayarladık. Bugünkü kontrolde de ayarlamalar yaptık ve hastanın fiziki muayenesini gerçekleştirdik" şeklinde konuşu.

Ameliyat sonrası süreçte enfeksiyona dikkat edilmeli

Yahya Usta’nın ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir ise şu ifadeleri kullandı: "Pil seçiminde, özellikle genç hastalarda uzun ömürlü piller tercih edilmektedir. Bu pillerin ömrü 25 yıl kadar olabilmektedir. Pilin ömrü uzun olduğu için hastalar, ikinci bir cerrahi işlem gereksinimi yaşamamaktadır. Bu, operasyon yaşam kalitesini ciddi anlamda artırmaktadır. Ameliyat sonrası süreçte de hastanın enfeksiyon kapmaması çok önemlidir. Çünkü enfeksiyon gelişirse, sistemin sökülüp bir süre sonra tekrar yerleştirilmesi gerekebilmektedir. Bu yüzden hastalara ameliyat sonrası hijyen konusunda hassas davranmaları önerilmektedir. Ameliyat sonrasında hastalar genellikle birkaç ay içinde normal hayatlarına dönebilmektedir. İlk zamanlarda ağır sporlardan kaçınılmalı; yürüyüş ve yüzme gibi hafif egzersizler yapılmalıdır. Beyin pili takılan hastaların ilaçları, ameliyattan sonra doz ve miktar olarak azalmaktadır. Ancak ilaçsız bir döneme gelmek şu an için mümkün değildir. Yeni nesil beyin pili teknolojileriyle hastaların yaşam kalitesi her geçen gün daha da artmaktadır."