Saçan için Cuma Namazı öncesi köyü Yarım Söğüt Köyü’nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Saçan’ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Diyarbakır’da görevli iken Suriye’ye giden ve orada kansere yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Saçan’ın, 1.5 yıldır Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Saçan’ın vefatı ilçeyi yasa boğdu.

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