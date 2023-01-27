Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 27 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Serkan Saçan, Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 27 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Serkan Saçan, Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Diyarbakır’da görevli iken Suriye’ye giden ve orada kansere yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Saçan’ın, 1.5 yıldır Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Saçan’ın vefatı ilçeyi yasa boğdu.
Saçan için Cuma Namazı öncesi köyü Yarım Söğüt Köyü’nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Saçan’ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
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