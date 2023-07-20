Sivas’ta yaşayan İlayda Emen 23 yaşında kazandığı yaklaşık 200 madalya ile yaşıtlarına örnek oluyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamlayan 23 yaşındaki İlayda Emen, wushu sporuna babasının isteği üzerine 9 yaşında başladı. Babasının da geçmişte wushu sporuyla ilgilendiğini belirten Emen, 13 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak yaklaşık 200 madalya kazanma başarısı gösterdi.

13 yıllık spor kariyerine yaklaşık 200 madalya sığdıran Emen, genç yaşıyla dikkatlerini üzerine çekerken yaşıtlarına örnek oluyor. Dünya çocuk oyunları şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, Balkan şampiyonluğu ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Emen, başarılarına devam etmek istediğini belirtirken biriktirdiği tecrübelerini de çocuklara aktarmak istediğini söylüyor.

“Bildiklerimi istekli olan sporculara aktarmak istiyorum”

Wushu Kunfu sporuyla 13 yıldır ilgilendiğini belirten İlayda Emen, “200’e yakın madalyam bulunuyor, 13 yıldır aktif olarak spor hayatıma devam ediyorum. Yarışmalar için daha sıkı tempoda çalışıyorum ve bunun sonucu olarak da başarı kendiliğinden geliyor. Sporculuk kariyerime devam ediyorum ancak bildiklerimi istekli olan sporculara aktarmak istiyorum. Bu durumun yanı sıra antrenörlük yapmak istiyorum. Bu sporun bana kattığı çok şey var, kampların ve yarışmaların insana olan katkısı çok fazla oluyor. Ben her gencin veya çocuğun sporla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem fiziki hem zihnini rahatlatmak için hem de hayatını bir şeyler katmak için böylesi sporlar uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Dünya çocuk oyunları şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm bulunuyor. Bunların dışında Türkiye şampiyonluklarım, balkan şampiyonluklarım ve üniversiteler arası Türkiye şampiyonluklarım bulunuyor. Bu kadar çok madalyam olduğunu görenler şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Bu kadar çok madalyam olduğunu görenler kişilerde istek uyandırıyorum ve bu tür başarıları elde etmek istiyorlar” şeklinde konuştu.