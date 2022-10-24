Bayrampaşa’da 7 ülkeden 28 takımın katıldığı Uluslararası Futbol Turnuvası dün sona erdi. 3 gün süren ve 200 sporcunun katıldığı futbol turnuvasında 3 takım galip gelerek kupa aldı. Türkiye’yi temsilen de Bayrampaşa Doğan Spor kupa aldı.

Bayrampaşa’da 7 ülkeden 28 takımın katıldığı Uluslararası Futbol Turnuvası dün sona erdi. 3 gün süren ve 200 sporcunun katıldığı futbol turnuvasında 3 takım galip gelerek kupa aldı. Türkiye’yi temsilen de Bayrampaşa Doğan Spor kupa aldı.

Bayrampaşa’da Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Polonya ve Sırbistan’dan 28 takımın katılımı ile ’Uluslararası İstanbul Cup Futbol Turnuvası’ başlamıştı. 3 gün boyunca devam eden müsabakalara 12-14 yaş arası 200 sporcu katıldı.

Sırasıyla 2008, 2009 ve 2010 yılı doğumlu sporcuların boy gösterdiği turnuvada 2008 doğumlu sporcular kategorisinin şampiyonu Montevidro, 2009 doğumlu sporcular kategorisi şampiyonu Bayrampaşa Doğan Spor olurken 2010 yılı doğumlu kategori şampiyonu Sunrise takımı birinci oldu.

“Galibiyette kararlıyız”

Turnuvaya katılan Bayrampaşa Doğan Spor Kulübü Oyuncusu Eray Gürbüz, “Bayrampaşa’da turnuva oldu. Futbola ilgi veriliyor. Bayrampaşa’da başladım futbol oynamaya, burada oturuyorum. İki takımada başarılar diliyorum. Galibiyette kararlıyız” dedi.

“Kupayı Bayrampaşa’ya getirmek istiyoruz”

Bayrampaşa Doğan Spor Kulübü Ali İhsan Doğan, “Buraya Balkanlardan gelen 7 tane takımın oyuncuları ile çocuklarımız kaynaştı. Burada güzel bir ortam oldu. Bu organizasyonu yapan bütün yönetici arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarla da maçlara güzel hazırlandık. Final müsabakasına çıkacağız. Bayrampaşa’mızı temsil edeceğiz. Kupayı Bayrampaşa’ya getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doğan Spor Kulübünün Kalecisi ’de Recep Çakmaz, “Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Yabancı rakiplerimizle dostça bir şekilde oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maçı da kazanacağız. Takımımıza güveniyoruz” cümlelerini kullandı.

Turnuvanın ardından galip gelen takım oyuncuları ve tüm takımların oyuncuları toplu fotoğraf çektirdi.