ÇDSO’nun bu haftaki konserinde İsviçre ve Avusturya’da Uluslararası Festival ve Akademi çerçevesinde öğrenci olarak birçok konserler veren Mersin doğumlu keman sanatçısı Sofiko Tchumburıdze solist olarak yer aldı.

ÇDSO’nun bu haftaki konserinde İsviçre ve Avusturya’da Uluslararası Festival ve Akademi çerçevesinde öğrenci olarak birçok konserler veren Mersin doğumlu keman sanatçısı Sofiko Tchumburıdze solist olarak yer aldı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) konseri, TRT2 Filarmoni Orkestrası’nın daimi şef ve Genel Müzik Direktörlüğü unvanı verilen, 2022’den itibaren Lisbon Sao Carlos Opera Genel Müzik Direktörlüğü görevini üstlenen ve Adanalı sanatseverlerin de beğeni ile takip ettiği İtalyan Orkestra Şefi Antonio Pırollı tarafından gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda verilen konserde, İsviçre ve Avusturya’da Uluslararası Festival ve Akademi çerçevesinde üstün başarılı öğrenci olarak birçok konserler veren ve genç olmasına rağmen birçok başarılar elde eden Mersin doğumlu keman sanatçısı Sofiko Tchumburıdze solist olarak yer aldı.

Konser programı, Sofiko Tchumburıdze’nin, J.Brhams “Kemen Konçertosu” yorumu ile başlarken, konserin ikinci yarısında, W.A.Mozart’ın 38 numaralı “Prag” isimli ölümsüz eserini sanat tutkunları için seslendirildi.

TRT Avaz tarafından tamamı çekilen konsere Adanalılar büyük ilgi gösterdi. Konser sonunda ÇDSO tarafından orkestra Şefi Antonio Pırollı ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburıdze’ye birer çiçek verdi.

ÇDSO turneye çıkıyor

Öte yandan, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 10 Şubat-17 Şubat 2023 tarihli konserlerini Dubai turnesinden dolayı iptal etti. ÇDSO 24 Şubat 2023 tarihinde Adana’da devam edecek.