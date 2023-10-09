Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Forumu programının 5.si, "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı" başlığıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’deki gençlerin deneyimleri ile bakış açılarını ortaya koymak ve seslerini duyurmak amacıyla 12 ilde yapılan çalıştayların çıktılarının konuşulduğu Doğu Anadolu Bölgesi buluşmalarına; ev sahibi olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Ak Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ile bakan yardımcıları, gençlik üzerine çalışmalar yapan kurum temsilcileri ve STK yöneticileri ile çok sayıda genç katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu; bu kıymetli program ve konuklarının, 12 il ve üniversiteden gelerek 2 gün boyunca çalıştaylar gerçekleştiren ve ülkemizin gençliği üzerine fikir geliştiren gençler olduğunu ifade etti. Kurulan 20 masada 12 konu başlığı altında gençliğin, sporun ve sanatın ele alındığını belirten Başkan Ustaosmanoğlu, bu oturumlar neticesinde ortaya çıkan tespitlerin sorular halinde konuklarımız ile paylaşılacağını ve çözüm yolları üretileceğini ifade etti.

Moderatörlüğünü Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı programda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlayarak spor ve gençler üzerine yapılan ve yapılması gereken çalışmaları anlattı.

“Toplumun Menfaatlerini ve Meselelerini Düşünebilen Bir Gençlik İçin Çalışıyoruz”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Çomaklı ise gençlere yönelik böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Genç nüfusu yüksek olan bir ülkede gençlik çalışmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, TGSP’nin faaliyetlerini bu açıdan oldukça kıymetli bulduğunu belirterek: “Ülkemizin öz değerlerini ve insan kaynağını harekete geçirmek adına atılan adımlara biz de üniversite olarak destek veriyoruz. Bu toprakların kıymetini, vatanperverlik ruhunu benimseyen, bu toprakları vatan yapan değerleri bilen ama aynı zamanda özgüveni olan, iletişim kurabilen, kendine büyük hedefler koyup, bu hedefleri kovalayabilen ve sadece kendini değil, aynı zamanda toplumunun çıkarlarını, menfaatlerini, meselelerini düşünebilen, dert edinebilen bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalar yaptığımız gibi bu tarzda yapılan çalışmaları da sonuna kadar destekliyoruz. Bu duygularla, 2 gün süren programlar neticesinde ortaya koyulan çıktıların hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programa katılmak üzere Erzurum’a gelen heyeti makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve konuklarına üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu tezhip çalışmalarından hediye etti.