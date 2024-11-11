Genç MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Genç Ticaret Elçileri Projesi” kapsamında uluslararası öğrencilerle bir araya gelindi. Düzenlenen kahvaltı programına katılan gençlere yeni ticari fırsatlar hakkında önemli bilgiler aktarıldı.BURSA (İGFA) - Genç MÜSİAD’ın artık geleneksel hale getirdiği “Genç Ticaret Elçileri Projesi”nin bu yılki çalışmaları başladı. 40 farklı ülkeden 120'nin üzerinde öğrenci başvurusu alınmasının ardından yapılan mülakatlar sonucunda projeye katılmaya hak kazanan yaklaşık 60 genç, Kültürpark'taki MÜSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Etkinlikte yapılan sunumda, “Genç Ticaret Elçileri Projesi” hakkında detaylı bilgi verilirken, dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen öğrenciler hem birbirleriyle hem de Genç MÜSİAD yönetimiyle tanışma fırsatı buldu.

Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil, projenin sadece eğitimsel bir deneyim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk iş dünyası ile uluslararası öğrencilere küresel ticaretin kapılarını aralamak adına büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu projeyle Türkiye'nin dış ticaretini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Mesih, projenin bir parçası olarak katılımcılara dış ticaret, ihracat ve girişimcilik konularında eğitimler sunulacağını; böylece gençlerin Türk iş dünyasında deneyim kazanmalarına ve kendi ülkelerine ticaret açılımları sağlama noktasında destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çok Değerli Bir Fırsat

Etkinliğe katılan öğrenciler de projeye duydukları heyecanı dile getirdi. Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Afganistanlı İrfanullah İrfan, “Türkiye ile kendi ülkem arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamak için buradayım. Hem Türkiye'nin iş dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek hem de uluslararası ticaret alanında deneyim kazanmak benim için çok değerli bir fırsat” şeklinde konuştu. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Kırgızistanlı Syjanne ise, “Bu proje sayesinde sadece iş dünyasını değil, kültürel anlamda da büyük bir köprü kurma fırsatım oldu. Türkiye ile iş yapma ve kendi ülkeme ticaret açılımları sağlama konusunda kendimi daha donanımlı hale getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından katılımcılarla fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sona erdi. Genç Ticaret Elçileri Projesi, her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaşarak Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.