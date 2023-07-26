Adana Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde tenis eğitimi alan öğrenciler sertifikalarını aldı.

İlhan Darendelioğlu Tenis Kortunda tenis eğitimi alan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Yapılan törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Şu anda birçok tenis kortumuzda değerli hocalarımızın eşliğinde yaz tenis okullarımız devam ediyor. Önemli sayıda çocuğumuz eğitim görüyor. Hem yaz tatillerini doğru bir şekilde değerlendirip spor yapıyorlar hem de tenis gibi asil bir spora başlangıç yapıyorlar” dedi.

Tüm hocalara, tesisleri yaz spor okulları için tahsis eden kulüplere, çocuklarını spora yönlendiren velilere teşekkür eden Başkan Çetin, “Bizim 12 farklı branşta açtığımız yaz spor okulları herkese örnek oldu. Katılım anlamında da Çukurova Belediyesi’nin farkı ortaya çıktı. Velilere de teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız burada bu spora güzel bir başlangıç yapacak ve devam edecek” şeklinde konuştu.

Çocuklara da seslenen Başkan Çetin, “Sporla uğraşmak yetmez. Spor tabi ki hep hayatın içinde olacak ama öncelik derslerde olacak. Tenis çok güzel bir spor. Ömür boyu yapılacak bir spor. Bir yandan spor yapacaksınız bir yandan da derslerinizi ihmal etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Çetin, konuşmasının ardından tek tek çocukları kutlayarak sertifikalarını verdi. Çok sayıda velinin de hazır bulunduğu törene Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan da katıldı.