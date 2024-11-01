Her yıl düzenlenen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrenci Projeleri Sergisi’nde 2023-2024 akademik yılında tasarlanan projelerden bir seçki sunuldu.

Selçuk Yaşar Kampüsü fuaye alanında gerçekleşen sergide son sınıf öğrencilerinin firma işbirliğiyle yürüttükleri yat tasarımı, soğutucu ürünler, elektrikli küçük ev aletleri, pop-up mağaza vb. ürünleri sergilendi. Aynı zamanda, üçüncü sınıf öğrencilerinin ev tipi spor aletleri, kişisel sağlık için küçük ev aletleri, oyun parkları vb. ürünleri sergide yer aldı. İkinci sınıf öğrencilerinin ise taşınabilir bluetooth hoparlör, dönüştürücülü ve taşınabilir şarj üniteli uzatma kablosu, okul öncesi çocuklar için ahşap ve hareketli oyun nesneleri ve ahşap katlanabilir sandalye projeleri sergilendi.

Ödüllü projeler

Sergilenen projelerden ikisi tasarım yarışmalarında ödül almaya hak kazandı. Buse Kızılkaya, Canan Oktay, Elifsu Celep tarafından hazırlanan “Nüvenest / İncir Arılarının Çoğalmasını Destekleyen Ürün Hizmet Sistemi” projesi Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması”nın ürün tasarımı kategorisinde Birincilik Ödülü almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ozan ve Yarı Zamanlı Öğr. Gör. Egemen Tamcı yürütücülüğünde gerçekleşen proje, Nüvenest incir arılarının çoğalmasını destekleyen bir ürün hizmet sistemi tasarımı olma özelliği taşıyor. İncir ağacı ve incir arıları ortaklığının devamlılığını sağlamak ve gıda atığını değerlendirmek yoluyla ekosistemin korunmasının yanı sıra, proje yerel çiftçilere ve kadınlara ekonomik fayda sunmayı hedefliyor.

Diğer ödül alan tasarım ise Berke Kayranlı, Seçil Karaorman ve Mustafa Yiğit Aksu tarafından tasarlanan, Cycle Seat / Bisikletçiler için katlanabilir sandalye tasarımı. Dr. Öğr. Üyesi Sevi Merter, Yarı Zamanlı Öğr.Gör. Burçin Özkır Aşıcı ve Nermin Sena Özger’in danışmanlığında yürütülen proje, 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Pop-Up mağaza

Ayrıca sergide, 4.sınıf stüdyo projesi Türk Kahvesi Kültürünü Yansıtan Pop-up Mağaza Tasarımı Projesi ilgi çeken projelerden biri oldu. Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 4. sınıf öğrencileri, Türk kahvesi kültürünü modern tüketici beklentilerine yanıt veren bir yaklaşımla ele alan tasarımlar ortaya koydular. Hem iç hem de dış mekânlarda konumlandırılabilecek, kurulumu kolay ve taşınabilir pop-up mağazalar olarak ele alınan tasarımları geliştiren öğrenciler, sadece kahve satış noktası olmanın ötesine geçerek, Türk kahvesinin sembolü haline gelmiş ritüelleri ve kahve kültürünü yaşatan mekânlar oluşturmayı hedeflediler. Projenin danışmanlığını ise; Dr. Öğr. Üyesi Selen Devrim Ülkebaş Tüzen, Yarı Zamanlı Öğr.Gör. Sıdıka Ece Güçer, Yarı Zamanlı Öğr.Gör. Sabri Mert Arık ve Araş. Gör. Açelya Küçükkurt yürüttü.

Yine CEMER Kent Ekipmanları işbirliği ile Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ozan Avcı ve Yarı Zamanlı Öğr. Gör. Egemen Tamcı danışmanlığında yürütülen 3.sınıf stüdyo projesi olarak öğrenciler park ekipmanı tasarladı. Proje, 2-5 veya 5-12 yaş aralığındaki çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, bilişsel, duygusal gelişimlerine destek olacak, farklı oyun türlerine elverişli bir park- oyun ekipmanı olması özelliği ile beğeni topladı.