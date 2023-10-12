Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen tır sürücüsü Fatih Aksel, yaşam mücadelesini kaybetti.

Milas ilçesi Kargıcak yolunda 14 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki tır sürücüsü Fatih Aksel ağır yaralandı. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan 09 AGR 572 plakalı tırın sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Sürücü Aksel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kazadan yaklaşık 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.