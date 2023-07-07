Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp orta refüje giren otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (27), idaresindeki 05 BD 174 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol ortasındaki refüje girip ters dönerek durabildi.

Kazada sürücü S.A., takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile sürücü S.A Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.