Voleybol Gelişim Ligi’nde gençler kategorisinde 3’te 2, yıldızlarda ise 3’te 3 yapan Kepez’in sultanları, A takımı için umut veriyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol altyapı takımları, gösterdikleri başarılarla geleceğe umut veriyor. Gelişim Ligi’nde gençler kategorisinde 3 maçın 2’sini, yıldızlarda ise 3 maçın 3’ünü kazanan Kepez’in sultanları, A takımı antrenörlerinin radarına giriyor. Kulübün okullarda yaptığı yetenek taramaları, kış ve yaz spor okullarından seçilerek oluşturulan takım, Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda cumartesi günü saat 20.00’de bir karşılaşma daha yapacak. Öğrencilerinin antrenmanlarda oldukça istekli olduğunu belirten antrenör Aziz Yığ, “Eğlenerek gelişiyorlar. Sporu ciddiye alıyorlar, severek yaptıkları için karşılığını alıyorlar. Aşırı hırslı ve antrenman isteği çok fazla oyuncularım var. Gruptan çıkma ve Antalya derecesi yapma hedefimiz olması doğal” diye konuştu.