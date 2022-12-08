Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla geliştirdiği ’Genç Start-Up Diyarbakır’ projesinin mülakatları gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla geliştirdiği ’Genç Start-Up Diyarbakır’ projesinin mülakatları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen projesinin mülakatları Merkez Bilgievi’nde birimde çalışan yetkililer ve bilişim uzmanları tarafından yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği mülakatta adaylar arasında kriterlere en uygun 20 kursiyer ’Genç Start-Up Diyarbakır’ projesinde eğitim almaya hak kazanacak. Mülakatı başarıyla geçen gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından üzerinden açıklanacak.

Yapay zekadan, inovasyona kadar birçok alanda eğitim fırsatı

Mülakatta başarılı olan adaylar, 1 yıl boyunca farklı branşlarda kurs görecek, online eğitimlerde ’Robotik Kodlama ve Giyilebilir Teknolojilerde Uygulanması’, ’Python ve Yapay Zeka Uygulamaları’, ’Web, Mobil Uygulama Geliştirme’, ’Siber Güvenlik’, ’Dijital Pazarlama’, ’Oyun Simülasyonu’ konularında alanında uzman eğitmenlerden dersler görecek.

Atölye çalışmalarında ise mülakatı kazanan gençler, eğitmenlerinden yüz yüze eğitimler alacak ve aldıkları eğitimlerle beraber gençler ’Yeni İş Fikri Geliştirme, İnovasyon, Sunum ve İletişim Teknikleri, İş Planı Hazırlama ve Finansal Okuryazarlık’ öğrenecek.

Proje ile Diyarbakır’daki 18-28 yaş arasında olan sosyo-ekonomik durumları ve istihdama katılım düzeyleri düşük, dezavantajlı, kendi işini kurmaya istekli, iş fikri ve istihdama ihtiyacı olan gençlerin, mesleki beceri düzeyinin yükseltilerek ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması, istihdam edilebilirliğinin artırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.