Karate Milli Takımına seçilmek için genç sporcular Tatami minderine çıktı. Müsabakalara Balıkesir ev sahipliği yapıyor.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda düzenlenen, Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ”Balıkesir’imiz, sporuyla, kadim geçmişiyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla en önemli şehirlerden bir tanesi. Bugün Balıkesir’de ülkemizin 55 farklı ilinden bin 800’ün üzerinde sporcumuzu ve ailelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz bu tür organizasyonlarda olduğu gibi, Uluslararası Şampiyonalarda, Dünya Şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil edecek İstiklal Marşımızın tüm dünyanın dinlemesine vesile olacak ve bayrağımızı gururla dalgalandıracak. Karate Türkiye Şampiyonasında, ülkemizin en başarılı spor dallarından biri olan karatede kuşak bağlayan sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “ dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; “Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası Açılış Töreni’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Hem sizleri hem de federasyonumuzu ilimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Böylesi güzel bireysel sporların gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor; spora olan azim ve tutkuları için gençlerimizi gönülden kutluyorum.” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz; ”Balıkesir’de daha önce gerçekleştirdiğimiz şampiyonada duyduğumuz memnuniyeti bu yılda aynı şekilde duyuyoruz. Bugün burada bin 800 sporcumuz yarışıyor ve ben hepsinin heyecanını yaşıyor onlarla gurur duyuyorum. Sporcularımız Türkiye Şampiyonası ve aynı zamanda Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için mücadele veriyor. Her bir sporcumuzu milli takımda görmek istiyoruz. Birçok uluslararası şampiyonada olduğu gibi sporcularımızın sonuna kadar mücadele ederek güzel sonuçlarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bizleri evimizde hissettiren Balıkesir’e ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız “Türkiye Yüzyılında” 55 farklı ilden yaklaşık bin 800 katılımcıyı ağırladığımız Karate Federasyonunun ulusal düzeydeki bu en büyük organizasyonuna, Balıkesir olarak ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtirken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanımıza ve ekibine de organizasyon için Balıkesir’imizi tercihlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Spor organizasyonlarının sadece sahada, tesislerimizde yapılan faaliyetler ile sınırlı olmadığı; düzenlendiği ülkeye, kente kazandırdığı spor kültürünün yanı sıra sağladığı katma değerlerle de anıldığı bir dönemde, bu kadar fazla sayıda spor organizasyonunun isminin Balıkesir’imizle birlikte anılmasına katkı sağlayan başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu’na ve Valiliğimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’a ve tüm ekibine, çalışma arkadaşlarıma ve diğer tüm paydaş kurumlara şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, tüm katılımcılara, sporculara başarılar diliyorum” dedi.