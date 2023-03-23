Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’na 24 sporcu ile katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonadan 18 madalya ile döndü.

15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya’nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada; ’Taolu’, ’Sanda’, ’Light Sanda’, ’TuiShou’, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde 2 bin 500 sporcu mücadele etti. Şampiyonada, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından minikler kategorisinde 42 kg’da Esila Başpınar, 27 kg’da Ata Hamdi Türk, 33 kg’da Yaren Öztürk ve 18 kg’da Miraç Tuna Şen birinci, 24 kg kategorisinde Hüma Şahan ikinci, 36 kg’da Muhammet Ali Demir ve yine 24 kg’ da Berat Ensar Nazlı 3. oldu. Yıldızlar kategorisinde ise, 48 kg’da mücadele eden Ali Mansur Nazlı ve 48 kg’da mücadele eden Yaren Ünal ise 2. olmayı başardı. Şampiyonan gençler kategorisinde de 60 kg Rümeysa Nazlı ve 70 kg’da Osman Çağlar Kürkçü 3. oldu. Son olarak büyükler kategorisinde 85 kg’da Bilal Kök 1.,56 kg’da Fatma Nur Kökşen, 75 kg’da Burcu Seyitoğlu, 52 kg’da Meltem Altundal ve 70 kg’da Yunus Emre Çetinkaya 2. olurken 65 kg’da Dönay Yıldız ise 3. oldu. Bu arada şampiyonanın veteranlar kategorisinde Nevşehir’i temsil eden, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kung Fu Takımı Antrenörü Mustafa Çetinkaya, 90 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında şampiyonaya katılan ve şampiyonada 6 birincilik, 7 ikincilik ve 5 üçüncülük derecesi ile dönen sporcular Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Wushu Festivali, Uluslararası Takımlar Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası için Türk Milli Takımı hazırlık kampına katılacaklar.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, katıldıkları Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’na damga vuran Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve Antrenörleri Mustafa Çetinkaya’yı tebrik etti.