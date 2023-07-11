Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençleri erken yaşta spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Konyaaltı Sahili’nde 9-14 yaş arası çocuklar için triatlon yarışları gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim döneminin tatile girmesiyle birlikte çocukların yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Triatlon Federasyonu işbirliği ile Bölgesel 5’inci grup 1’inci tur triatlon etabı gerçekleştirildi. Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen yarışlara 9-14 yaş arası sporcular katıldı.

“Büyükşehir’den önemli destek”

Festival havasında geçen yarışlarda genç sporcular keyif dolu anlar yaşadı. Genç sporcular hem yarıştı hem de dolu dolu bir gün geçirdi. Bölgesel triatlon ligiyle özellikle çocukları küçük yaşta spora teşvik etmek, triatlon sporuna olan ilgiyi arttırmak hedefleniyor. Yarışları izleyenler de alkışlarıyla genç sporculara destek verdi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara rozet dağıtılırken, yarışlar toplu fotoğraf ile son buldu. Etkinliğe katılan sporcular Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yarışlara ve triatlon sporuna verilen destekten dolayı teşekkür etti.