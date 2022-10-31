Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Yunanistan’da düzenlenen Spor Tırmanış Boulder Balkan Şampiyonası’nda 2. oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Yunanistan’da düzenlenen Spor Tırmanış Boulder Balkan Şampiyonası’nda 2. oldu.

Spor Tırmanış Gençler Boulder Balkan Şampiyonası, 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya; Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan toplam 110 sporcu katıldı. Küçükler-Gençler kategorilerinde yapılan şampiyonada Türk Milli Takımı, Küçükler A, B, C ve D kategorilerinde 12 sporcu ile katıldığı şampiyonada 2 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası alarak toplam 6 madalya ile Balkan 2’ncisi oldu. Ay Yıldızlı forma Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Mustafa Sacit Sümer ise, Küçük-B kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren ve ülkemizi Yunanistan’da başarıyla temsil eden Mustafa Sacit Sümer, kulüp antrenörleri ve ailesini tebrik etti.