Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, temmuz ayında Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, bu yıl 23-29 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Slovenya’nın Maribor kentinde 50 Avrupa ülkesinden 3 bin 600 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan festivalde Artistik Cimnastik, atletizm, yol bisikleti, dağ bisikleti, hentbol, judo, yüzme, tenis, voleybol, kaykay ve 3x3 basketbol branşlarında yarışlar yapılacak.

Bu önemli organizasyon öncesinde Atletizm Türk Milli Takımı kampına davet edilen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından İbrahim Gökgöz, Erzurum’da hazırlıklarını sürdürüyor. Gökgöz, kamp çalışmalarının ardından milli takım kafilesi ile birlikte yarışların yapılacağı Slovenya’nın Maribor kentine gidecek.

Burada milli takım forması ile ilk kez ülkemiz adına koşacak olan Gökgöz’ün hedefi altın madalya.