İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması’nda final heyecanı yaşanıyor. “Üniversite” ve “Genç Profesyonel” olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın Üniversite finalinin ardından bu akşam 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Genç Profesyonel finali yapılacak. Final ve ödül töreni halka açık ve ücretsiz olacak.

İLK ELEMELERDEN FİNALE…

Bu yıl Türkiye’nin her noktasından ve KKTC’den gelen 102 genç opera sanatçısını ağırlayan Ulusal Genç Solist Yarışması’nda “eğitimi hala devam eden adaylar “Üniversite” kategorisinde, okullarında son sınıf ya da mezun olan adaylar ise “Genç Profesyonel” kategorisinde yarıştı. “Üniversite” kategorisi finali 22 Şubat’ta Küçük Sahne’de yapıldı. Birinciliği Melisa Sanlısoy, ikinciliği Kemal Atakan Korkmaz aldı. Üçüncülüğü İlkim Derin Akdeniz ve Mehmet Mert Akgemci paylaştı. Bu yıl ilk kez verilen Zehra Yıldız Opera Vakfı Özel Ödülü’nü Sinem Güç kazandı. Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü’nü ise Kemal Atakan Korkmaz ve Mehmet Mert Akgemci paylaştı. “Genç Profesyonel” kategorisi finali ise bu akşam (23 Şubat) saat 19.00’da AASSM Büyük Sahne’de gerçekleşecek.

JÜRİ ELENEN YARIŞMACILARLA BİR ARA GELDİ

Yarışmada finale kadar gelemeyen yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında hiçbir yarışmada olmayan bir buluşma da düzenlendi. Elenen yarışmacılar Swissotel Büyük Efes’de jüri ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren ve psikolog Selin Tabak eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda, adayların yarışmayı neden kazanamadıkları, eksiklikleri jüri tarafından anlatıldı. Jüri Başkanı Aytül Büyüksaraç, elenen adaylarla bir araya gelmelerinin nedenini şu cümlelerle ifade etti: "Yarışmaya katılan ancak kazanamayan adayların hangi eksikliklerinden dolayı kazanamadıklarını, bir başka yarışmada yapmaları ve yapmamaları gerekenleri konuştuk. Hepsi pırıl pırıl çocuklar, hepsi de başarılı ancak bazı küçük farklılıklardan dolayı kazanamayanlarla jürimizi bir araya getirmenin çocuklarımız için faydalı olacağını düşündük."

GENÇ SANATÇILAR, AVRUPA’DAN GELEN JÜRİ İLE BULUŞTU

AASSM Müdürü Emel Akçay Özer ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de yapılan sadece iki şan yarışmasından biri olan Ulusal Genç Solist Yarışması’nın ortağı ve iş birlikçisi olmaktan çok mutluyuz. Bu sene yarışmaya Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi olarak ev sahipliği yaptık. Merkezimizde genç solistlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Yarışmanın en önemli özelliği, Türkiye'nin her yerinden gelen genç şan sanatçılarını Avrupa'dan gelen jüri üyeleriyle buluşturmak. Ülkemizdeki her genç sanatçının keşfedilmesine yardımcı olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemizdeki her genç sanatçıya bu imkânı sunuyor olabilmek en çok önemsediğimiz şeylerin başında geliyor. Çok büyük bir emek veriliyor. Gelen bütün jüri üyelerine, katkı sağlayan tüm kuruluşlara ve sponsorlara teşekkür ediyoruz” dedi.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Ulusal Genç Solist Yarışması’nda jüri başkanlığını İzmir Devlet Opera ve Balesi eski Müdür ve Sanat Yönetmeni, Solist Sanatçısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç üstleniyor. Glyndebourne, Kanada ve Şikago Operaları eski Genel Müdürü, Neue Stimmen Şarkı Yarışması Ön Elemeler Başkanı, Garsington Opera Yaz Festivali Sanat Danışma Kurulu Üyesi Brian Dickie, Polonya Ulusal Operası Teatr Wielki’de Opera Akademisi Genç Sanatçılar Programı Başkanı, Uluslararası Stanislaw Moniuszko Vokal Yarışması Direktörü Beata Klatka, Uluslararası Opera Artistleri (IOA) Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, Opera Sanatçısı Kalle Kanttila, Opernstudio Thüringen eski Başkanı, Floransa Mascarade Operası Şan Danışmanı Prof. Siegfried Gohritz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü, Keman Sanatçısı Emel Akçay Özer, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü Yiğit Günsoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, Solist Sanatçısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Opera Sanatçısı Altan Akatay ise jüri üyelerini oluşturuyor.