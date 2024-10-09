Merkezefendi Belediyesi Tek ve Çoksesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları başladı.

Kültür ve sanat anlamında faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yetenekleri ilçeye kazandıracak çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi’nin Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’na, başvurular başladı.

Türk Halk Müziği’ne ilgi duyan ve koro çalışmalarında yer almak isteyen 18-35 yaş aralığındaki katılımcılar başvurularını 18 Ekim tarihine kadar Merkezefendi Kültür Merkezi’nden yüz yüze yapabilecek. Tek ve Çoksesli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’na başvuru yapan katılımcıların seçmeleri ise 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak.