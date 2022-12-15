Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün satranç takımının genç sporcuları, Kocaeli Küçükler Yıldız İl Birinciliği müsabakalarından madalyalarla döndü.

Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün satranç takımının genç sporcuları, Kocaeli Küçükler Yıldız İl Birinciliği müsabakalarından madalyalarla döndü.

Satranç müsabakalarında Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularından Ecrin Zeycan Şahin 13 yaş kızlar kategorisinde Kocaeli şampiyonu, Yusuf Kerem Şahin 9 yaş genel kategorisi şampiyonu, İbrahim Eralp Şahin ise 9 yaş kategorisinde 3’üncü oldu.

Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün güreş takımı da Hasan Gemici İller Arası Serbest Güreş Şampiyonası’ndan derece ve madalya ile döndü. Şampiyonada Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Yiğit Benliçe 44 kiloda 2’nci, Yavuz Benliçe ise 41 kiloda 3’üncü oldu.