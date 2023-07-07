Sinop Belediye Başkanlığı ile Sinop Kültür ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen “Doğan Cangal Viyolonsel Yarışması” yapılan ödül töreni ile son buldu, dereceye giren sanatçılar ödüllerine kavuştu.

Klasik müzik alanında eğitimine devam eden genç viyolonsel sanatçılarını teşvik etmek amacıyla planlanarak Sinop’ta gerçekleştirilen yarışma, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde genç sanatçıları izleme şansı bulan Sinoplular yarışmayı ilgiyle takip etti. Yarışma boyunca yapılan canlı yayın ile de evrensel bir boyut kazanan organizasyon sanatseverlerden tam not aldı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreni ile de sanatçılar ödüllerini aldı. Yarışmanın kazanan sanatçıları şöyle:

Birincilik ödülü: Umut Sağlam, ikincilik ödülü: Ece Dikbıyık, üçüncülük ödülü: Berkay Azıtepe, jüri özel ödülü: Ege Dikbıyık, zorunlu eser ödülü: Umut Sağlam.