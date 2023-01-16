Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 22 yaşındaki polis memuru “Denemelerim” isimli kitabını çıkartarak gelirinin bir kısmını şehit ailelerine bağışladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 22 yaşındaki polis memuru “Denemelerim” isimli kitabını çıkartarak gelirinin bir kısmını şehit ailelerine bağışladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 22 yaşındaki 1 yıllık polis memuru Muhammet Güner, polis okulunda yazmaya başladığı “Denemelerim” isimli kitabını çıkardı. Güner, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonunda kitabı için imza töreni düzenledi.

2 yılda eserini bitirdiğini belirten Güner, ”Gördüğüm aksaklıklar olsun, problemler olsun ya da övülecek unsular olsun, eğitim gibi onları her gün okulda akşam etütlerinde yazıyordum. Böyle ortaya çıktı, 19 Temmuz 2022 itibariyle kitabım basıldı. Daha sonra online satış sitlerinde satışa sunuldu” dedi.

"14 yaşından beri yazıyorum”

Çevresinden çok takdir aldığını aktaran Güner, "8 yıldır, 14 yaşından beri yazıyorum. Okumaya başlamadan önce yazmaya başladım. Ufak ufak sözler ve şiirler yazıyordum. Sonrasında öykü, senaryo ve roman gibi denemelere dönüştü. Çalışmak isteyen insan için, zaman pek önemli değil. Çalışmanın yeri ve saatti yoktur. Stadyuma maç görevine bile gittiğimde orada bile deneme yazabiliyordum. Aklıma gelen konuları kaydediyorum. Bulunduğum yerde özgür vakit bulursam yazıyorum, bulamazsam bekliyorum evde sabah erken saatlerde yada akşam yazıya geçiyorum, kaydettiğim konuları. Ben aşkla yazıyorum. Yazmaya aşığım. Okurken kendimi aradığıma yazarken de kendimi bulduğuma inanıyorum. Eserimin gelirlerini bir kısmını, şehit ailelerine bağışladım” diye konuştu.