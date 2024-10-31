Genç yetenek Ali Keskin, Nilüfer Belediyesi’nin “MEM Genç Sahne” programı çerçevesinde düzenlediği konserde, olağanüstü performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), genç yetenekleri desteklemek amacıyla başlattığı “MEM Genç Sahne” konser serisiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu sezonun ilk konserinde 11 yaşındaki piyanist Ali Keskin, sahne aldı. Müzik eğitimine 4 yaşında Piyanist Elena Çekiç ile başlayan Keskin, Bach’tan Debussy’e uzanan zengin bir repertuvar sundu. İlk resitalinde izleyenlere keyifli bir akşam yaşatan Keskin, katılımcıların beğenisini topladı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, konser sonunda Keskin’i tebrik ederek, gençlerin müziğe olan tutkularını sürdürmelerini temenni ettiğini belirtti.