Adıyaman Belediyesi tarafından ildeki gençlerin İHA Ticari Pilot Ehliyetine sahip olmaları için gerçekleştirilen eğitimler sonunda sertifikalar hak sahiplerine dağıtıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından ildeki gençlerin İHA Ticari Pilot Ehliyetine sahip olmaları için gerçekleştirilen eğitimler sonunda sertifikalar hak sahiplerine dağıtıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlarının da teknolojiden en iyi şekilde yararlanabilmesi için ücretsiz gerçekleştirdiği özel İHA Ticari Pilot Ehliyeti eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 genç sertifikalarını Belediye Başkanı Süelyman Kılınç’ın elinden aldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen son proje sayesinde, şimdiye kadar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde eğitim olanağı bulunan ve ciddi bir maliyete sahip olan özel İHA Ticari Pilot Ehliyetini almak isteyen 100 genç bu eğitimleri ücretsiz bir şekilde alarak, sertifika sahibi olmayı başardı.

12-18 yaş arası 50 öğrenci ile 18 yaş üstü 50 gencin katıldığı eğitimlerde başarılı olan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine katılan Belediye Başkanı Kılınç, tüm gençleri tebrik etti.

Başkan Kılınç, bu eğitimleri hayata geçirmelerinde en önemli gerekçelerin vatandaşların, özellikle de gençlerin teknolojik gelişmelerden uzak kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, "Gençlerimizin satış, pazarlama, reklamcılık, sinema, dizi, savunma sanayi ve daha pek çok sektörde kullanılabilecek insansız hava aracı ehliyetini temin ederek yeni istihdam alanlarına sahip olmalarını sağlamaktı. Çünkü dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişmekte. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleğidir. Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, bu tür eğitimlere ağırlık vererek, özellikle dezavantajlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sertifika almaya hak kazanan gençlerde projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.