Genç Organize Sanayi Derneği’nin (OSD) yeni Başkanı Nazlı Can Delibaş oldu. Delibaş, “4’üncü dönem başkanlık görevine layık görülmenin onuru ve mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların 2’nci ve 3’üncü kuşak temsilcileri tarafından kurulan Genç OSD’nin 4’üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Nazlı Can Delibaş’ın tek aday olduğu genel kurulda, dernek üyeleri yeni başkanlarını oy birliği ile seçti.

"Birliktelik vurgusu"

Seçimin ardından yaptığı konuşmada duygularını ifade eden Genç OSD Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Can Delibaş, derneğin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için elinden gelenin en iyisini yapacağını aktardı.

Delibaş, "ATSO ve Bölge Başkanımız Ali Bahar, bizleri ilk kez bir araya getirdiği güne kadar, bu kadar genç kuşağın bölgemizde olduğunu bilmiyordum. Hiçbir etkileşimimiz olmamıştı. Hepimizin tek bir amacı vardı; firmalarımızı devam ettirmek için bölgedeydik. Aynı dili konuştuğum, benzer zorlukları yaşadığım arkadaşlarımın varlığını öğrendim ve yalnız olmadığımı hissettim. Ortak noktalarımızın olması bizi inanılmaz etkiledi ve bugünlere gelmemizi sağladı. Derneğimizin mimarı olup, bizi bir araya getirdiği, inandığı, desteğini hiç esirgemediği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genç kuşaklar olarak bizlerdeki emeğiniz çok büyük. 35 kurucu üye ile yola çıkan derneğimiz şu anda 68 üyeden oluşmaktadır. Hepinizin bildiği gibi aslında önemli olan sayı değil oluşumumuzun nitelikli insanlardan oluşmasını sağlamaktır. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak çalışarak, ortak akıl ve istişare kültürünü benimsemekteyiz. Yeni dönemimizde de derneğimizin bugüne kadar sahip olduğu kültür ve gelenekleri her alanda devam ettireceğimizi bilmenizi isterim” diye konuştu.

"Mimarı Ali Bahar"

Derneği 68 üye ve 52 firma temsili ile yeni yönetime devrettiğini açıklayan Geçmiş Dönem Başkanı Ali Başar Ayan, üyelerin yüzde 37’sinin kadın ve yüzde 63’ünün erkek genç sanayicilerden oluştuğunu aktardı. Ayan, “Bölgemizin geleceğine yön veren donanımlı bir insan kaynağına dönüşmeye başladığını da görüyorum. Tabi ki bu başarıda birçok kişinin emeği var, en başta bizleri bir araya getiren vizyonu ortaya koyan derneğimizin mimarı ATSO ve Antalya OSB Başkanımız Ali Bahar’a, bölge yönetim kurulu üyelerine, bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Bölge Müdürümüz İlhan Metin’e ve her zaman bizi güler yüzleri ile karşılayan ve tüm etkinliklerimizde emekleri olan Bölgemiz profesyonel idari ekibine, kuruluşumuzdan bu yana yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarıma, her etkinliğimize geniş katılım gösteren derneğimizi yaşatan üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"İlk tebrik Bahar’dan"

Törenin onur konuğu olan Ali Bahar, “Çalışmalarımızda bizlere varlıklarıyla güç veren Genç OSD üyelerinin oylarıyla seçilen Nazlıcan kardeşimizin dünya görüşü, vizyon ve prensiplerle aldığı görevi ileriye götüreceğinden hiç şüphem yok. Kendisinden sonra gelecek yönetime de prestijli ve vizyonuyla yön verici bir dernek bırakacakları apaçık ortada” sözleri ile yeni başkanı kutlayıp başarı dileklerini iletti.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Erdal Kılıç, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gizli, Yiğit Budak, ATSO Başkan Yardımcıları Boğaçhan Göksu ve Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Murat Totoş, Hüseyin Sarı, Bölge sanayicileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı