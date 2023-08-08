Bursa’da Orhangazi yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden üç gençten biri olan Onur Şenol, Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Bölge Trafik Amirliği yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil Orhangazi istikametine seyrederken, Karsak bölgesindeki Gemlik Trafik Büro Amirliği’ni geçtikten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki toprak alana girerek takla attı.

Araçtan savruldular

Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldular. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Berke Candarı Orhangazi Devlet Hastanesi’ne; Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar’ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Onur ve Eren kurtarılamadı

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Onur Şenol, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gemlik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Eren Kaya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Birlikte gezmeye çıkan dört arkadaştan üçünün yaşamını yitirdiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Berke Candarlı’nın ise tedavisi sürüyor.

Onur Şenol için Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, AK Parti İlçe Yönetimi, CHP İlçe Yönetimi, İyi Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, MHP İlçe Yönetimi, Hüda Par İlçe Başkanı Kenan Çil, GTSO Yönetimi, Gemlik Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Cessur, çeşitli STK ve dernek temsilcileri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurlanan Onur Şenol, cenaze namazı sonrasında Gemlik Mezarlığında toprağa verildi.