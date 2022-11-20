Malatya’da öğretmenlik görevine başladıktan sonra aldığı ilk maaşı ve banka promosyonunu yetim çocuklara bağışlayan Devlet Erdemir’in bu davranışı takdir topladı.

Malatya’da öğretmenlik görevine başladıktan sonra aldığı ilk maaşı ve banka promosyonunu yetim çocuklara bağışlayan Devlet Erdemir’in bu davranışı takdir topladı.

Fırat Üniversitesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynep Sağır’ın Malatya’daki Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çalışmalarından bahsetmesi üzerine İstanbul’a öğretmen olarak atanan Devlet Erdemir, aldığı ilk maaşını ve banka promosyon ücretini yetim çocuklar üşümesin diye derneğe bağışladı. Dernek binasını ziyaret ederek bağışını yaptığı dekontu Başkan İhsan Çolak ile paylaşan genç öğretmen, "Yetimlerimiz üşümesin diye aldığım ilk maaş ve promosyonu yetimlere bağışlıyorum. Biz sadece çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Burada gönüllü olarak çalışan ailelerimizi gördüm ve çok etkilendim. Yetimlerimizin yüzü gülsün" şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı İhsan Çolak ise genç öğretmenin yaptığı bu davranış karşısında duygulandıklarını belirterek, "Allah hayrını kabul etsin, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.