Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Nurcan Kocaçay, beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Nurcan Kocaçay, beyin tümörü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görev yapan 38 yaşındaki Nurcan Kocaçay yaklaşık 1,5 yıl önce denge kaybı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkik ve incelemelerde beyin tümörü hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. İstanbul’da beyin tümörü ameliyatı olan genç Öğretmen Nurcan Kocaçay, en son tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi onkoloji polikliniği yoğun yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öğretmen Kocaçay’ın cenazesi ikindi namazının ardından Kütahya Nizamiye Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedilecek.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Öğretmen Nurcan Kocaçay’ın Kütahya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.