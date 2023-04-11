Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 43 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Engin Kartal yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

İki yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Engin Kartal (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberinin duyulması Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de acıya boğdu.

2013 yılından bu yana Sarıgöl Bahadırlar ilkokulunda görev yapan Engin Kartal’ın (43) cenazesinin 12 Nisan Çarşamba günü öğle namazının ardından Antalya -Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Evli ve iki çocuk sahibi olan genç öğretmenin ölümü eğitim camiasını üzdü.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise yayımladığı mesajında, "Vefat eden genç öğretmenimiz okulda ve müdürlüğümüzde sevilen sempatik bir arkadaşımızdı. Eşi de Dindarlı Mahallesi okulumuzda görevli. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Arkadaşımız yarın öğle namazı ardından memleketi Antalya ili Korkuteli ilçesinde toprağa verilecek" dedi.