Özel bir okulda eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin dinlenmelik alanında sergilendi.
Görsel Sanatlar dersi çerçevesinde düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladıkları; mangala, çizgi çalışmaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye; Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.