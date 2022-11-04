DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Düzce Üniversitesi içerisinde yer alan genç ofisin gelecekte yapacağı çalışmalar düzenlenen toplantıda görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Düzce Üniversitesi içerisinde yer alan genç ofisin gelecekte yapacağı çalışmalar düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği aktiviteleri daha iyi tanıması açısından açılan Genç Ofisin gelecekte yapacağı çalışmalar ile ilgili toplantı düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve ilgililerin katıldığı toplantıda genç ofisin beklentileri, sorunları, çözümleri ve yapılacak yeni projelerin konuşulduğu ekip toplantısının ardından genç ofisin çalışmaları planlandı.