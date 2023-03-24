Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı üniversite yerleşkesinde hizmet veren ‘Genç Ofis’ çalışmalarına devam ediyor.

Çatak, Başkale ve Saray ilçelerinde yeni hizmete açılan gençlik merkezlerinin bölgede duyurulması amacıyla tanıtımları, gençlik konserleri, ebru sanatı, hat sanatı ve eğitsel çocuk oyunlarıyla gençler ve gönüllüleri buluşturuluyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Gençlik merkezlerimiz birçok alanda gençlerimizin yanında. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri ile gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. YYÜ Genç Ofis iki haftada üç ilçemizde gerek ilçe merkezlerinde gerek köy okullarında sportif faaliyetler, gençlik konserleri, ebru, hat, kaligrafi gibi sanatlar, resim-takı geri dönüşüm sergileri ve eğitsel çocuk oyunları ile çeşitli faaliyetler yapmıştır. Bunun yanı sıra köy okullarımıza kitap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye edilmiştir. Bundan sonra da amacımız tüm ilçelerimiz ve köylerimizdeki çocuk ve gençlerimize bu hizmetleri ulaştırmaktır. Bu çalışmada emeği geçen tüm personel, eğitmen ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.