Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi" bünyesinde; Isparta Merkez, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ilkokul öğrencilerine iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi" bünyesinde; Isparta Merkez, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ilkokul öğrencilerine iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Proje çerçevesinde öğrencilere mesleki tanıtımların yanında; toprak ve bitkisel üretim, toprak verimliliğinin ve toprak analizlerinin önemi, toprak numunesi alımı, gıda güvenirliği, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, doğa ve çevre bilinci konularında temel ve genel bilgilendirme yapıldı.

Bilinçsiz pestisit ve gübre kullanımı gibi halk sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz gelişmelere dikkat çekilirken, üreticilerin ve tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde etkilemek üzere geliştirilmiş bir kalite kontrol ve sertifikasyon sistemi olan "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin sonunda 200 öğrenciye "İyi Tarım" logolu tişört, şapka, bloknot ve tohumlu kalem hediye edildi.