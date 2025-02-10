Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Liseli Orkestralar Yarışıyor’un ön elemeleri, birbirinden yetenekli genç müzisyenlerin performanslarına sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin gençleri müzikle buluşturmak ve onları bu alanda desteklemek amacıyla düzenlediği Liseli Orkestralar Yarışıyor’a katılan geleceğin müzisyenleri, yarışmanın finalinde yer alabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerinin yanında seslerini de duyurmalarına da imkan sağlayan yarışmaya toplam 39 okul kayıt yaptırdı. Emekli Müzik Öğretmeni Alpay Mumcu’nun koordinatörlüğünde yapılan yarışmanın jürisinde ise Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Helvacı, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Esra Kurtuluş, prodüktör menajer Özgür Ögöz, müzisyen İstem Doruk Koman, şan eğitmeni Fatma Muslu, piyano eğitmeni Kerem Yunmuş ve maestro Turgay Paksoy yer aldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 17 okuldan toplam 27 müzik gurubu finallerde olmaya hak kazandı. 15 Şubat Cumartesi günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan yarışmanın finalinde sahneye çıkacak olan gençler, En İyi Kız Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Orkestra ve Beste kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak.

Yarışmanın sonunda her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira değerinde hediye çeki verilecek. Ayrıca jüri özel ödülüne layık görülen kişi ya da orkestra da 10 bin lira değerindeki hediye çekinin sahibi olacak.