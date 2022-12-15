Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini devralan Emre Yunus Akın’ı ziyaret ederek tebrik etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini devralan Emre Yunus Akın’ı ziyaret ederek tebrik etti.

Genç MÜSİAD Karabük Başkanı Av. Mustafa Köşker görevi meslektaşı Emre Yunus Akın’a devretti.

Görevi devralan Akın, görevinin bilincinde olduğunu ve var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şube Başkanı Cengiz Ünal da Akın’ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyerek, eski Başkan Köşker’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.