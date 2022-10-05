Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 15. Genel Kurul Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 15. Genel Kurul Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD’ın 15. Genel Kurul Toplantısı, İzmir Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, “Herkesin siyaset ile yoğun uğraştığı bir dönemde iktisat diyerek iktisadi kalkınmayı amaçlayan Genç MÜSİAD, bugün yurt içinde 56, yurt dışında 32 şubesi ile ülkesini en iyi şekilde temsil ediyor” dedi.

“Genç MÜSİAD İzmir’e şampiyonluklar yakışır”

İzmir’de bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, “20 yıl önce bugün tohumları atılan Genç MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne kadar kuruluş amacına layıkıyla hizmet etti. Kurulduğu günden bu yana hem yurtiçi çalışmaları hem de yurt dışı çalışmalarıyla ülkenin hem ulusal hem global arenada itici gücü oldu. Herkesin siyaset ile yoğun uğraştığı bir dönemde iktisat diyerek iktisadi kalkınmayı amaçlayan Genç MÜSİAD, bugün yurt içinde 56 yurt dışında 32 şubesi ile ülkesini en iyi şekilde temsil ediyor. Sadece global alanda değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif sürdürebilir iş birliği yaparak gerek Endonezya’da gerek Özbekistan’da gerek Azerbaycan’da gerek Avrupa’da çeşitli noktalarda gerekse Körfez bölgesinde de aktif projelerini sürdürüyor. Genç MÜSİAD belki 1. nesillerin 2. nesilleri için bir akademi olarak kurulmuş olabilir. Ancak bugün kendi kabını yıkmış ve global bir gençlik örgütü haline gelmiştir. Bugün bu noktaya gelebilmişsek üyelerimizin ve geçmiş başkanlarımızın sabrı ile olmuştur. Genel merkez olarak yurtiçi ve yurtdışında adım atmadık yer bırakmadık. İçinde bulunmadığımız bir platformda olmadı. Genç MÜSİAD İzmir’den de bu çalışmalara yoğun bir destek bekliyoruz. İzmir Türkiye için en önemli şehirlerden bir tanesi ama ne yazık ki Genç MÜSİAD için ilk 5 sıralamasında son zamanlarda göremedik. İnşallah Mehmet Akif Gemici Başkanımız ile beraber buna da şahitlik edeceğiz. Hava müsait, zemin hazır atmosferde güzel inşallah Genç MÜSİAD İzmir’e de goller atmak, şampiyonluklara ulaşmak yakışır” şeklinde konuştu.

“Bir şeyin her şeyini bilin, onu hakkıyla yerine getirin”

Parayla elde edilemeyecek en kıymetli değerlerin tecrübe ve itibar olduğunu söyleyen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Tecrübeye kulak vermeyen ve itibarı dikkate almayanların kaybının hem imani boyutta hem de sosyal toplumda yerini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Servet biriktirmekle uğraşmayın. Çünkü servet beraberinde istiflemeyi getirir. Allah Resulü ve sahabesi servet biriktirmedi, sermaye sahibi oldu. Zekat ve infak müessesesini ayakta tuttular. Eğer sermaye sahibi olup etrafınızdaki insanlara faydalı olmayı istiyorsanız o süreçte federal aşamada olursunuz. Sağ elin verdiğini sol elin duymadığı bir dünyada bir bakmışsınız ki bereket kapısı da karşınıza çıkacaktır. Özellikle bunu genç Müslüman iş adamlarına ve iş adamı adayları kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Ben rulmancıyım. Makine mühendisiyim. 1987’de iş yerimi açtım. 36 yıldır kendi bildiğim işi yaptım. Gençler sizden istirhamım şu, iş adamları adaylarısınız. Bir şeyin her şeyini bilin. Onu hakkıyla yerine getirin. Önce işinize profesyonelleşin, ihtisaslaşın. Bu ihtisaslaşmanızın sonucunda başardığınız bir dünyada profesyonel bir kadro oluşturduğunuzda 15 sene sonra, ’ben şu işe de gireyim’ diyebilirsiniz. Yönetemediğiniz iş, sizin işiniz değildir. Başlarken batarsınız, bitersiniz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Bundan birçok örnek alacağınızı da biliyorum." diye konuştu.

“Vakit kaybetmeden genç kardeşlerimizi iş dünyasına entegre edeceğiz”

Genç MÜSİAD İzmir Başkanlığına getirilen Mehmet Akif Gemici, “Göreve geldiğimiz bugünden itibaren 28 aktif üyesi Genç MÜSİAD ailemize nitelikli, ne istediğini bilen 30’a yakın yeni üye kardeşimizi dahil etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayımız 58’e ulaştı. Üyelerimiz arasından önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerde bizlerle yol yürüyecek yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızı belirledik. Yeni dönemde genel merkezimizin stratejik hamlelerine uygun olarak vakit kaybetmeden genç girişimcilerimizi geleceğimizin teminatı olan üniversiteli kardeşlerimizi derhal iş dünyasına entegre etmek için çalışmalarımıza başlıyoruz” ifadelerini kullandı.