Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri çerçevesinde, şirket ve kurumların gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için hayata geçecek projelere imza attı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların isteklerine göre projeler geliştirdi. Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Yarışması’nda öğrencilerin zaman ve envanter yönetimi, ulaşımda yoğunluk yönetimi ve enerji verimliliği ile geri dönüştürülebilir enerji temalarıyla hazırladığı 10 proje yarıştı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri hazırladıkları mezuniyet projeleri ile jüri karşına çıktı. 10 farklı grupta 50’ye yakın öğrencinin hazırladığı projeler, ‘Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Yarışması’nda bölüm akademisyenleri ve sektör temsilcileri tarafından değerlendirildi. Yarışma öncesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Adalet Öner farklı sektörlerden firmalarla iletişime geçti. Öğrenciler; zaman ve envanter yönetimi, ulaşımda enerji verimliliği, geri dönüştürülebilir enerji, sürdürülebilirlik ve yoğunluk yönetimi konusunda sektörün sorunlarını çözmeye yönelik projeler tasarladı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, öğrenciler; Sevde Zümrüt İspay, Melis Karakurt, Burak Kurt ve Güner Şirin’in Totomak Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret AŞ için hazırladığı, firmanın depo yönetimi, depolama ve sevkiyat operasyonlarını düzenleyerek verimliliği optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve geliri artırmaya yönelik olan “Totomak için Depo Yönetimi Karar Destek Sistemi” isimli proje birinci oldu.

İkinci, bir firma için hazırlanan “Konfeksiyon Endüstrisi için Depo Tasarımı ve Sipariş Toplama Algoritması” isimli proje olurken yine aynı firma adına hazırlanan “Sıraya Bağlı Kurulum Süreleri ile Çok Modelli Montaj Hattı Sıralama” isimli proje ise üçüncü oldu. Projesi ile birinci olan ekibin ödülünü Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer verdi.

Yarışmanın en dikkat çeken projelerinden biri de İzmir Metro Sisteminde ‘Rejeneratif Enerjinin Verimli Kullanımı’ isimli çalışma oldu. İzmir Metro AŞ’nin talepleri doğrultusunda öğrenciler; Deniz Mutlum, Ecemnaz Aydın, Melise Aras ve Selin Aylanç’ın çalışmaları ile ortaya çıkan proje, üretilen enerjiyi hareket halindeki diğer trenlere aktararak ekstra enerji tüketimini en aza indirerek daha çevre dostu bir ulaşım sistemi oluşturulmasına olanak sağlıyor. Öte yandan proje ile enerji maliyetlerini azaltarak İzmir Metro’nun verimliliği ve sürdürülebilirliğine yardımcı olması hedefleniyor.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı bitirme projeleri, firmalar tarafından olumlu değerlendirilirse hayata geçirilecek.