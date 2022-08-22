Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) çalışmalarını sürdüren ve Teknofest’in roket yarışmalarına damga vuran Atmaca Roket Takımı, şirketleşme yolunda ilerliyor. Türkiye’nin uzay çalışmalarının parçası olmak isteyen genç mühendislerden Özgür Öztürk, “Hedefimiz alabileceğimiz desteklere şirketleşmek. Şu an yaptığımız çalışmaların hepsi bu alana ait” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) çalışmalarını sürdüren ve Teknofest’in roket yarışmalarına damga vuran Atmaca Roket Takımı, şirketleşme yolunda ilerliyor. Türkiye’nin uzay çalışmalarının parçası olmak isteyen genç mühendislerden Özgür Öztürk, “Hedefimiz alabileceğimiz desteklere şirketleşmek. Şu an yaptığımız çalışmaların hepsi bu alana ait” dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) ve Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (Roketsan AŞ) iş birliğiyle havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali Teknofest’in roket yarışmalarına damga vuran Atmaca Roket Takımı, Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezinde çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesinde kurulan roket takımı, ASSİM İnovasyon Merkezinin sağladığı destekle şirketleşme yolunda ilerliyor.

Atmaca Roket Takımı, Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi İpek Kemer, Antalya Üniversitesi (AÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri Nurhayat Ustaoğlu, İrem İncebatan, Pınar Koptur, Selina Yüzen, Özgür Öztürk, Enes Aslan, Uğur Ant, aynı bölüm mezunu Mazlum Demirboğa, Oğuzhan Gürbüz ile AÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berak Kargın ve AÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mehmet Ali Duman’dan oluşuyor.

"Roket, 3 bin metreye çıktı"

Takımda mekanik parçaların tasarımından sorumlu AÜ Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Özgür Öztürk, Atmaca Roket Takımı’nın 2018’de AÜ öğrencileri tarafından kurulduğunu söyledi. O tarihlerde ekibi kuran üç ismin halen kendilerine danışmanlık yaptığını belirten Öztürk, bu birikimin sonucunda Aksaray’da düzenlenen Teknofest roket yarışmasında 3 bin metreye roket çıkarmayı başardıklarını söyledi.

“Bu kadar destek beklemiyordum"

Gelecekte; haberleşme, meteoroloji, tarım gibi alanlarda uydu çalışmalarında yer almayı amaçladıklarını belirten Öztürk, “Hedefimiz, alabileceğimiz desteklerle şirketleşmek. Şu an yaptığımız çalışmaların hepsi bu alana ait. Kendimizi bu yönde geliştiriyoruz” dedi. Bu noktada ASSİM İnovasyon Merkezinde yer almalarının kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getiren Öztürk, sunulan imkanların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Öztürk, “Ben açıkçası bu kadar destek beklemiyordum” dedi.

“Daha iyi sonuç almak için uğraşıyoruz"

AÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mazlum Demirboğa, şu an bir roketin tasarım ve analizlerini hazırladıklarını belirtti. Demirboğa, “Roketin içinde mekanik var. Elektronik var. Bilgisayar, yazılım var. Daha çok geliştirerek daha iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

ASSİM’in girişimcilere, gençlere, öğrencilere destek, ofis ve çalışma alanını vermesinin çok değerli olduğunu belirten Demirboğa, “Hem ekipman hem ofis verilmesi ve destek olunması gerçekten takdire şayan bir durum. Bize destek olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ve ASSİM’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.