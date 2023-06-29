Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet projeleri ile bilgi ve becerilerini ortaya koydu.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri çerçevesinde, trafikteki araçlar için geliştirilmiş canlı algılama yazılımından uzaktan su kaçak tespit sistemine günlük hayatı kolaylaştıran ve can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefleyen projeler geliştirdi. Her projeyi farklı bir firma destekledi. Birbirinden akıllı 15 proje, Yaşar Üniversitesi Fuaye Alanı’nda sergilendi.

İş yaşamında ve gündelik yaşamda hayatı kolaylaştıracak projelerin yanı sıra çevre ve insan sağlığını etkileyen sorunlara da çözüm sağlayacak projeler sunan gençler, düşük maliyetlerle oluşturdukları projeleri anlattı.

İnsana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlama

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Saadet Müzehher Eren, Mertcan Serdar Sert’in geliştirdiği, Prof. Dr. Mustafa Gündüzalp’in ise danışmanlığını yürüttüğü Tarımsal İlaçlama Sistemi projesi, çevre, insan sağlığı ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladı. Geleneksel tarımsal ilaçlama yöntemi homojen ilaçlama yaparak çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasalların yüksek miktarda kullanımına yol açıyor. Projede ise traktöre takılan kameralar ve görüntü işleme yöntemleri ile zararlı otların tespit edilmesi ve sadece bu alanlara ilaçlama yapılması sağlandı.

Trafikte can dostların kaybına son

Danışmanlığını Doç. Dr. Burhan Gülbahar’ın yaptığı, öğrencilerden Metehan Kaya, Berke Kayhan ve Ozan Arslan’ın projesi ise klasik ve kuantum makine öğrenme yöntemlerini kullanarak trafikteki araçlar için bir canlı algılama yazılımı sağlıyor. Öğrenciler, otonom sürüş yapan araçlarla yoldaki veya sokaktaki hayvanların kazalara karşı kurtarıldığı hayat kurtaran bir uygulama için kuantum hesaplamanın gücünü makine öğrenimi ile birleştirdi. Yazılım sayesinde, trafikteki kazalar sonucu kedi ve köpeklerin can kaybına uğraması ve sürücülerin hata yapmasının engellenmesi amaçlandı.

Evlerdeki su kaçaklarını önlemek için tasarladılar

Öğrencilerden İlayda Özdemir, Dilruba Öztürk ve Hayri Murat Sağıroğlu’nun projesi olan Uzaktan Su Kaçak Kontrol Sistemi ise büyük su hasarlarının önüne geçebilmek için tasarlandı. Danışmanlığını Dr. Hacer Şekerci Öztura’nın yaptığı proje sisteminde; balkon, banyo, lavabo altı ve mutfak gibi yerlere su sensörleri konularak su kaçağının algılanması sağlanır ve 10 saniye sonra alarm çalmasıyla sinyal verilir ve geliştirilen sistem valfi kapatır.

Nesnelerin interneti tabanlı akıllı ev sistemi

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Mahit Kutay’ın yaptığı, Hasan Barış, Ulaş Ceylan ve Batuhan Kılınç’ın geliştirdiği Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Ev Sistemi, can ve mal kaybına neden olabilecek problemleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Hırsızlık, yangın, su baskını ve gaz kaçakları gibi sorunlara çözüm olacak projede kamera alışılagelmedik bir durum olduğunda algılayıp fotoğrafı e-mail olarak ev sahibine atıyor. Sistem, evlerde, fabrika ve iş yerlerinde, hapishanelerde, insan sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğu her yerde kullanılabilir.