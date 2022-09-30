Bölgenin tarım fırsatları ve gençlerin tarıma istihdamının desteklenmesi amacıyla kurulan Sarıcakaya Tarım Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ziraat mühendisi adayları uygulamalı eğitimlerini sahada gerçekleştiriyor.

Bölgenin tarım fırsatları ve gençlerin tarıma istihdamının desteklenmesi amacıyla kurulan Sarıcakaya Tarım Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ziraat mühendisi adayları uygulamalı eğitimlerini sahada gerçekleştiriyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bu yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Tarım Alanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sahaya inerek uygulamalı eğitimlerine başladı. Öğrenciler iyi tarım uygulamaları ve organik tarımı hem teorik hem de uygulamalı olarak görüyorlar. Okuldan mezun olmaları durumunda da istihdam sorunu yaşamayacakları belirtiliyor. Geleceğin ziraat mühendisleri ve tarım uzmanlarının mutfağı niteliğinde olarak görülen okul öğrencileri, uygulamalı eğitimle Japonya’dan hibe kredi ile yapılan Kadın Çifti Eğitim Merkezi’ndeki topraksız tarım uygulama seralarını ziyaret etti. Öğrenciler buradaki eğitimle topraksız tarım uygulamaları eğitimini hem teorik hem de pratik olarak gördü.

Tarım lokomotif sektördür

Gönüllü olarak öğrencilere eğitim veren Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin, bu okulda okuyan öğrencilerin gelecekte istihdam sorunu yaşamayacaklarına dikkati çekerek “Bu okulda üretimin her aşamasını eğitimle buluşturuyoruz. Ekonomisi birinci derecede tarıma dayalı olan ülkemizde kırsal kalkınmanın yolu tarım sektöründe yapılacak olan çalışmalardan ve eğitimden geçmektedir. Ülkemizin kalkınmasında Tarım Sektörü lokomotif sektör konumundadır. Bizim amacımız tarım alanı seçen öğrencilerimizin tercihlerini, teveccühlerini artırarak önümüzdeki yıllarda daha yetkin teknisyen, daha donanımlı ziraat mühendisi arkadaşlarımızın yetişmesi noktasında katkı sağlamaktır” dedi.

Geleceğimiz tarımda, tarımın geleceği gençlerde

Uygulamalı eğitim yapan öğrencileri ziyaret eden AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanı M. Fatih Er de, okulda okuyan her öğrenciye belediye tarafından yapılan protokolle bir dekarlık uygulama arazisi verileceğini söyledi. “Geleceğimiz tarımda, tarımın geleceği gençlerde” diyerek sözlerine devam eden Er, şunları kaydetti;

“İlçemiz yaz kış 365 gün üretim yapabilen bir yerdir. Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreçtir. Tarımın geliştirilmesi çiftçiliğin severek yapılması ve gençlerin tarıma yönelimleri için tarım meslek liseleri bu noktada büyük önem taşımaktadır. Tarım liseleri ile tarımsal faaliyetler eğitimli, genç ve uzman kişiler tarafından yapılarak, daha güçlü bir üretim yapılacaktır. Bu okulda okuyan gençlerimiz tohum ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama yani kısacası tohumdan hasada kadar olan tüm evreleri uygulamalı bir şekilde görecekler”

Konuşmaların ardından Er, ziraat mühendisi aday öğrencilere kek ve su ikramında bulundu.