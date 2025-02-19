Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’ bölge finali, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla Bayburt’ta gerçekleştirildi. Programda, 12 ilden katılan İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Orta Okulları arasında iki farklı kategoride yarışan genç muhafız adayları yer aldı.

Bayburt Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından selamlama konuşmaları yapıldı ve yarışmalar gerçekleştirildi. Lise ve ortaokul kategorilerinde sergilenen yüksek performans, katılımcılardan tam not aldı. Bayburt, Erzincan, Ağrı, Artvin, Ardahan, Erzurum, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, Kars ve Iğdır illerinden imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencileri, il birincisi hafızlar olarak bölge derecesi elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Göstermiş oldukları performanstan ötürü genç hafızları tebrik eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Bu yarışmada dereceye giren veya giremeyen her bir evladımız, büyük bir başarının ve mücadelenin temsilcisidir" dedi. Dereceye giren hafızlara ödülleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan ve il protokol üyeleri tarafından verildi. Program, ödüllerin verilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.