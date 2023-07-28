İlkokul, ortaokul ve lise dönemindeki öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Matematik Yarışmasının ödül töreni, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl Azerbaycan’daki gençlerin de katılımına açık gerçekleşen yarışmaya 8 bin 200 öğrenci başvurdu.

Türkiye Matematik Yarışması Platformunun gerçekleştirdiği yarışma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından bu yana aralıksız düzenleniyor. Yarışmanın bilim kurulunu ise Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve okullarından matematikçiler oluşturuyor. Matematiğe ilgi duyan tüm öğrencilere açık gerçekleşen yarışmanın içeriği, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uyumlu bir şekilde, uluslararası akran kazanımları da göz önünde bulundurularak bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanıyor.

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü, gençlerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Üniversitemizdeki öğrencilere nitelikli bir eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerimizin matematiğe ilgisini artıracak, matematiği sevmelerini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmeyi de çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ‘Mesleğimde Matematik Çalıştayı’ düzenlemiştik. 14 liseden 140 öğrenci ve 28 öğretmenimizi kampüsümüzde bir araya getirmiştik. Bunlara ek olarak bu yıl da Türkiye Matematik Yarışması’nın İzmir ayağını üniversite olarak biz gerçekleştirdik. Yarışmanın ardından ödül törenine de ev sahipliği yaptık” dedi.

Prof. Dr. Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Matematik, günümüzdeki birçok meslekle çok yakından ilişkisi olan bir alan. İletişimden işletmeye, metaverse dahil birçok alanda matematiği kullanıyoruz. Meslek tanımları ve teknoloji gelişse de matematiğe olan ihtiyaç hep aynı. Günlük yaşam becerilerinin kazanılması, konulara farklı bakış açılarıyla yaklaşma yeteneğinin gelişmesi için de matematik çok önemli. Bu noktada gençlerimizi erken yaşta matematiğe teşvik edecek her etkinliğe, bölüm olarak katkı sunmaya hazırız.”