Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Al Sharq Forum ile Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle 50 ülkeden binlerce gencin katılımıyla 8. Uluslararası Al Sharq Gençlik Konferansı 2024 gerçekleştirildi.

Sınırların Ötesinde - Yeni Bir Düzen temasıyla GİBTÜ’nün işbirliğinde dünyanın dört bir yanından genç liderleri, tanınmış düşünürleri, medya mensuplarını ve akademisyenleri bir araya geldi. Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, küresel meseleler ele alınarak gençlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına ve stratejik planlar yapma yöntemlerine dair konular konuşuldu.

Konferansın açılışında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Demir, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Al Sharg Forum Başkanı Wadah Khanfar katılımcılara hitap etti. Konferansa Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 2 bin 500 kadar liderin yanı sıra, birçok uzman ve akademisyen de katıldı.

“İnsanlık mücadelesi veriyoruz”

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, konuşmasında gençlerin toplumun dönüşümünde ve gelişiminde üstlendikleri rolün önemine vurgu yaparak, “Dünyamız, insanlığı onlarca kez yok edebilecek kadar silahlanmışken, açlık ve yoksulluk gibi temel sorunları çözmekte aciz kalmaktadır. Bu düzeni değiştirmek, insanlığın yeniden yazmak sizlerin elindedir. Bizim için ’öteki’ sadece zulmedendir. Bu, Kur’an’ın emridir. Kimseye düşmanlığımız yok, ancak adaletsizlik ve zulme karşı direnmek zorundayız. İnsan haklarını sadece İsrail’in veya Yahudilerin haklarıyla sınırlandıran bir dünya düzenini kabul edemeyiz. Mücadelemiz, sadece kendimiz için değil, tüm mazlumlar ve ezilenler içindir. Bugün burada, sınırların ötesinde bir düşünce ve eylem birliği kurarak, yeni bir düzeni inşa edebiliriz. Hepinizi adil ve özgür bir dünya için mücadeleye davet ediyorum. Dünyayı değiştirme sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Kendi yolunuzu çizmekten korkmayın, adaletin ve hakkın savunucusu olun. Geleceği yeniden yazma cesaretini gösterin ve insanlığın umudu olun” dedi.

Konferansta konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Al Sharg Forum Başkanı Wadah Khanfar da yeni bir dünya düzeninin elzem olduğunu, daha adil ve yaşanabilir bir dünyanın er geç kurulacağını ifade etti.