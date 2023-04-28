Erzincan’da yapılan hutbe okuma, hafızlık, ezan okuma ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında genç Kur’an bülbüllerinin canlı performansı dinleyenleri mest etti.

Erzincan İmam Hatip Okulları Arası Genç Hatipler Hutbe Okuma, Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmaları il finali yapıldı. Erzincan Merkez Cami-i Kebir’de gerçekleştirilen ve jüri üyeliklerini İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Çiçek, Hafız Mehmet Aydın Camii İmam Hatibi Yunus Ağyazı ve Cami-i Kebir Müezzin Kayyumu Erdoğan Seren’in yaptığı yarışmalara 17 öğrenci katıldı.

İlk olarak yapılan Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmasında minbere çıkarak hutbe okuyan gençlerden Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Eren Yavuz il birincisi oldu. Daha sonra yapılan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında rakiplerinden daha çok puan alan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Taha Doğan il birincisi oldu. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında ise 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muharrem Akdağ il 1’nciliğini elde etti. Son olarak yapılan Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi A. Yasin Kocatürk il birincisi oldu.

Yarışmalar sonrasında kısa bir konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, genç hafızlara destek olan herkese teşekkür ederek, “Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, STK’lar ortaklaşa gençlerimize destek oldu. Milli Eğitim Müdürlüğüne organize edilen, 4 alanda yapmış olduğumuz yarışmalarımız sona erdi. Burada dereceye giren girmeyen bütün kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimizdir. Allah hepsinden razı olsun. Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımız, okullardan çocuklarımıza sahip çıkan öğretmenlerimiz, özellikle ahir zamanda kendi evlatlarını bu şekilde Kur’an-ı Kerim yoluna adayan, o yolda gençlerimizin gelişmesi için gayret eden anne ve babalarımızdan Allah razı olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ise yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Dereceye giren öğrencilere İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Çiçek, Hafız Mehmet Aydın Camii İmam Hatibi Yunus Ağyazı ve Cami-i Kebir Müezzin Kayyumu Erdoğan Seren tarafından Camii Kebir’de yapılan ödül töreninde ödüllerinin ve belgelerinin verilmesinin ardından yarışmalar sona erdi.

İl finallerinde derece alan öğrenciler, daha sonra belirlenecek bir tarihte 10 bölgede yapılacak bölge yarışmasında Erzincan’ı temsil ederek Türkiye finallerine katılmak için yarışacak.