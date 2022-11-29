Gaziantep’te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Torun, memleketi Karacabey’de son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Torun, memleketi Karacabey’de son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gökhan Torun için memleketi Karacabey’de cenaze töreni düzenlendi. Runguçpaşa Camii’nde öğle vakti Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazına; Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra siyasiler ve genç komiserin yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından genç komiserin naaşı Karacabey 1 No’lu Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.