Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaz tatili sürecini Genç KOMEK Yaz Okulu ile verimli bir şekilde tamamlayan KOMEK, eğitimlerde başarılı olan öğrencilere ödüllerini dağıtmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaz tatili sürecini Genç KOMEK Yaz Okulu ile verimli bir şekilde tamamlayan KOMEK, eğitimlerde başarılı olan öğrencilere ödüllerini dağıtmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Genç KOMEK Yaz Okuluna katılıp başarılı olan öğrenciler ödüllerini almaya başladı. Konya merkezde, ilçelerde ve Balkanlarda yüz yüze; Türkiye genelinde çevrim içi yapılan eğitimlere 7-14 yaş aralığındaki 53 bin 298 öğrenci katıldı. 28 branşta “Kur’an-ı Kerim”, “Değerler Eğitimi”, “El sanatları”, “Bilişim”, “Yabancı Dil” ve “Kişisel Gelişim” gibi alanlarında dersler işlendi. Genç KOMEK Yaz Okulunda öğrenciler, ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı buldu. Ödüller, her öğrencinin kendi puanlamasına göre belirlendi. Toplamda 43 bin 442 öğrencinin ödül aldığı Genç KOMEK’te öğrencilere dijital fotoğraf albümü, VR gözlük, kulaklık, kay kay, hediye kutusu, led masa lambası gibi yeni neslin sevdiği hediyeler veriliyor. Yüz yüze eğitimlerde ve Konya’da bulunan çevrim içi öğrencilerine ödüller, öğrencilerin seçtikleri kurs merkezlerinden teslim edilirken; Türkiye’nin diğer illerindeki çevrim içi öğrencilere ise ödülleri kargo ile adreslere gönderiliyor.