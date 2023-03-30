Bahar aylarının gelmesiyle beraber 2023 yılının moda gelinlikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Genç kızların hayali olan bembeyaz gelinliklerin fiyatı 20 binlere kadar çıktı. Bu yılın modası ise pul payetli, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

Yaza kısa bir süre kala Kocaelili gelinlikçiler genç kızların rüyası olan gelinlikleri görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Hareketlenen gelinlik piyasasında fiyatlar da modele göre değişiyor. Her şey dahil gelinlik paket kiralama fiyatları 15 bin TL’den başlarken bir gelinliğin satın alma bedeli ise 20 binleri buluyor. 2023 yılının modası ise pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

"Bu senenin modası helen ve balık gelinlikler"

Gelinlik tasarımı yapan Hayriye Kamiloğlu, "Yazın gelmesiyle beraber kır düğünleri yapılıyor. Bu sebeple gelinlik olarak en çok helen gelinlikler tercih ediliyor. Bu senenin bir diğer modası balık gelinliklerimiz. Bu sene balık gelinliklerimiz inanılmaz moda. inanılmaz moda. Balık gelinliklerimizin artı bir durumu da oluyor. Kır düğünlerinde balık gelinliklerimizde danteli bohem tarzda olup konsepte uygun oluyor, mekanı şıkır şıkır olan düğünlerde de tamamıyla ışıltıyla beraber farklı bir hal alabiliyor" dedi.

"Gelinlik fiyatları 20 bin TL’ye kadar çıkıyor"

Gelinliğin fiyatları hakkında bilgi veren Kamiloğlu, "Kullanılan malzeme, dantel fiyatları gibi etkenler gelinliğin fiyatını aşırı derecede etkiliyor. Dolarla bazlı aldığımız dantellerimiz de oluyor. Elimizden geldiği kadar fiyatları minimumda tutmaya çalışıyoruz. Hiç giyilmemiş Helen bir gelinlik kiralık 12 bin, satılık 15 bin TL olabiliyor. Daha kabarık, danteli yoğun olan kiralık gelinliklerimiz en dip fiyatı 16 bin TL, satılıkta ise 20 binleri buluyor" diye konuştu.

"Paket halinde kiralık 15 bin TL’den başlıyor"

Özel dikimle çalıştıklarını söyleyen gelinlik tasarımcısı Hacer Günbaşar, "Söz ve nişan kıyafetleri kiralık 3-4 bin TL arasında değişiyor ancak satın almak isterlerse 7-8 bin TL civarında oluyor. Paket halinde gelinlik, kınalık, bindallı, taç, duvak ve çiçek de dahil kiralık 15 bin TL’den başlıyor. 12 bin TL’den başladığı da olmuştu ama şu an yaz fiyatı olduğu için en az 15 bin TL’den başlıyor. Tek tek kiralamak isterlerse Helen bir gelinlik 8 bin TL’den başlıyor. Kabarık gelinlikler 9 bin 500-10 bin TL’den başlıyor. Kınalıklar 2 bin TL’den başlıyor. Kına çıkışları 3 bin TL’den başlıyor. Satın almak isterlerse fiyatlar 3-4 bin TL daha artıyor. Helen satılık gelinlik için 13 bin TL’yi gözden çıkarmamız gerekir. Kabarık prenses bir gelinliği satın almak istersek en az 15 bin TL’den başlar 17-18-20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Gelinliklerde büyük bir tadilat yapılması gerekiyorsa 2 bin TL fark çıkıyor. Gelinliklerde 3-4 beden büyüdüyse yine fiyat 2-3 bin TL artıyor" şeklinde konuştu.

"Bu senenin asıl modası pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu gelinliklerdir"

Bu senenin modasından bahseden Günbaşar, "Söz kıyafetleri olarak bu sene kalem elbise karşımıza çıkıyor. Kına kıyafetlerinde de gold ve lila renkleri bu sene patladı. Kırmızı renkte tercih ediliyor. Kınada kabarık kıyafetler tercih ediliyor. Kır düğünlerde Helen gelinlikler tercih ediliyor. Bu senenin asıl modası pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu gelinliklerdir. Bu sene bütün ürünlerde balon, karpuz kollarını göreceğiz. Bu senenin modası hem kapalılarda hem de açıkta pul payetli kabarık gelinlikler. Kınadan sonra after party denilen etkinliklerde mini kıyafetlere bu sene rağbet arttı. Pandemiden sonra bu yıl nişanlarda artış oldu. Ayrıca bu sene incili ve kristalli taçlar moda oldu" ifadelerini kullandı.